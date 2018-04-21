ЕС заявил о продолжении политики давления на КНДР в сочетании с коммуникацией

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит политику давления на КНДР и связи по открытым каналам, сообщает РИА «Новости».

Заявление Могерини было опубликовано в связи с решением лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться от ядерных испытаний. В ЕС поприветствовали намерение властей Северной Кореи, пообещав оказывать помощь в процессе денуклиаризации.

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«Мы также будем продолжать в полном объеме осуществлять нашу политику критического взаимодействия, которая сочетает в себе сильное давление на режим КНДР посредством санкций — как введенных ООН, так и самостоятельно введенных на уровне Европейского союза — с сохранением открытых каналов коммуникации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прокомментировали прекращение ядерных испытаний в КНДР.