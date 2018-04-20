Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в срыве перемирия в Донбассе

Украинские силовики сорвали «пасхальное перемирие» в Донбассе, передает РИА «Новости» заявление постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Он напомнил, что 29 марта лидеры стран «нормандского формата», в том числе и президент Украины Петр Порошенко, подчеркивали важность строгого соблюдения перемирия и подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей.

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«Киев делает вид, будто минские договоренности не касаются Украины. Если западные страны реально хотят мира на Украине, то в их силах использовать имеющееся значительное влияние — политическое и финансовое — на Киев, чтобы добиться выполнения минских договоренностей»,— сказал он.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что «пасхальное» перемирие, которое вступило в силу 30 марта, оказалось самым провальным.