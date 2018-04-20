Пушков ответил на заявление Порошенко об основании Москвы

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко об основании Москвы.

«Порошенко создает комическую историю Украины - и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда,ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник», — написал он в твиттере.

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Украинский президент Петр Порошенко считает основание Москвы «опрометчивым решением» древнерусских князей.

Он также заявил, что создание на Украине независимой православной церкви «восстановит историческую справедливость».