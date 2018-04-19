Король Свазиленда переименовал страну

Король Свазиленда Мсвати III, последний абсолютный монарх Африки, объявил о решении переименовать страну. Об этом сообщает Reuters.

На праздничной церемонии в честь 50-летия независимости государства король отметил, что страна возвращает название, которое у нее было до колонизации Британией.

Реклама

«Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет известна как Королевство Эсватини», — сказал Мсвати III.

Монарх также объяснил, что решил переименовать королевство, поскольку его часто путали с Швейцарией — на английском языке названия стран звучат похоже.

Агентство отмечает, что Мсвати III уже называл свою страну «Королевством Эсватини», выступая на Генассамблее ООН в 2017 году.