Госдеп рассказал о поездке Помпео в КНДР

В Госдепе США заявили, что Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ и кандидата на должность государственного секретаря Соединенных Штатов, в поездке в КНДР не сопровождали сотрудники Государственного департамента. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве не отметили, с кем Помпео ездил в Северную Корею.

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Ранее The Washington Post сообщала, что Помпео встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном на пасхальных выходных. По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран. Отмечалось, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.

Также ранее президент США Дональд Трамп рассказал о визите Помпео в Северную Корею.