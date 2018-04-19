Небензя: Россия задала Британии 47 вопросов по делу Скрипаля

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва задала Лондону 47 вопросов по делу Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них. Нет ответов и на те вопросы, которые мы стали на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы», — сказал Небензя.

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Он также подчеркнул, что Россия вам обещала, «что мы с вас не слезем».

Ранее Небензя заявил, что ситуация с расследованием дела Скрипаля напоминает дело об отравлении подполковника ФСБ Александра Литвиненко.

По его словам, «все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко».