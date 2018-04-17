МИД Канады заявил, что Россия перешла «красную линию» в деле Скрипаля

Глава МИД Канады Христя Фрилэнд признала необходимость диалога с российской стороной, но добавила, что Москва перешла «красную линию» в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

«Диалог с Россией необходим. Хотя одновременно мы показываем, что события в Солсбери и поддержка режима Асада является переходом «красной линии»», — заявила Фрилэнд.

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По ее словам, для Канады «было очень важно показать свою солидарность с Великобританией» в связи с инцидентом.

Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал призыв глав МИД «большой семерки» (G7) к России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии проявлением солидарности.