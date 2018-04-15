Захарова: ОЗХО «подписалась» под уничтожением химоружия в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что химическое оружие в Сирии было уничтожено, и это подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает «Вести.Ru».

«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия. Применяют химические вещества на территории Сирии экстремисты и боевики. Это доказанный факт», — заявила Захарова.

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Она напомнила, что проект резолюции по расследованию использования боевиками в Сирии химического оружия, инициированный Россией несколько лет назад, был заблокирован США.

Ранее Захарова прокомментировала доклад французских властей, в котором говорится о секретной программе Сирии по химоружию с 2013 года.