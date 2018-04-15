Косачев прокомментировал голосование СБ ООН по резолюции России

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в фейсбуке заявил, что исход голосования по российскому проекту резолюции по Сирии в СБ ООН был предсказуемым.

«Исход голосования, хотя и он должен был бы по всей логике происходящего, если оставаться объективными и честными, оказаться иным. К сожалению, результат был предсказуем, поскольку предопределен не существом вопроса, но жесткой дисциплиной в ООН, культивируемой американцами», — написал Косачев.

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По его словам, за документ проголосовали Китай и Боливия, а Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.

Он также отметил, что голосование прошло «почти без неожиданностей и почти без комментариев, за исключением одной позиции — не ожидал».

Однако, Косачев не уточнил, позиция какой страны стала для него «неожиданностью».

Ранее сообщалось, что российская резолюция, в которой содержался призыв прекратить агрессию в Сирии, не была принята Совбезом ООН.