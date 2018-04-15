Коми раскрыл подробности дела о переписке Клинтон

Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что возобновил расследование дела с электронной почтой кандидата в президенты США Хиллари Клинтон для того, чтобы создать ощущение легитимности тогдашних выборов. Об этом сообщает ABC News.

«Я работал в мире, где Хиллари Клинтон должна была победить Дональда Трампа, и поэтому я был уверен, что возобновление расследования было предпосылкой», — сказал Коми.

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По его словам, тогда он не сомневался в том, что Клинтон обойдет Дональда Трампа на выборах президента США.

«Я говорил, что она станет президентом, и если я скрою это (расследование) от американского народа, то она окажется нелегитимным президентом как только ее выберут», — подчеркнул Коми.

Ранее сообщалось, что Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози.