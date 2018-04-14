Путин припомнил удары США по Сирии год назад

Президент России Владимир Путин в своем заявлении после удара США, Британии и Франции по сирийской территории припомнил удар США по авиабазе «Шайрат», нанесенный ночью 7 апреля 2017 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения – на этот раз в Думе, пригороде Дамаска», — говорится в заявлении Путина.

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Ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на атаку химическими отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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