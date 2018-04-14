Путин: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин объявил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорится в заявлении Путина.

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Ранее Путин заявил, что США вместе со своими союзниками нарушили устав ООН и международное право, совершив авиаудар по военным и гражданским объектам в Сирии без санкции Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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