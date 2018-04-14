Посол России в США пригрозил последствиями за удары по Сирии

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары США, Великобритании и Франции не останутся без последствий. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в фейсбуке посольства.

«Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворяется заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий», — говорится в сообщении.

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По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.

«Оскорбление президента России неприемлемо и недопустимо. США — обладатели самого крупного арсенала химического оружия — не имеют никакого морального права обвинять другие страны», — заключил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.