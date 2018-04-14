Мэй и Макрон обсудили «международный ответ» по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Лидеры стран, в частности, обсудили ситуацию с предполагаемой химической атакой в сирийской Думе.

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«Премьер-министр этим вечером поговорила с французским президентом Эммануэлем Макроном об ужасной атаке в сирийской Думе в субботу. Они согласились тесно работать над международным ответом», — говорится в сообщении.

Накануне Мэй также обсудила ситуацию в Сирии с президентом США Дональдом Трампом. Они также договорились продолжить работу по выработке «международного ответа» по Сирии.