Посольство России в Лондоне выпустило доклад по делу Скрипалей

Посольство России в Лондоне представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело» по инциденту в Великобритании, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в докладе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и Юлии, перечень направленных нот, ответы российской стороны на заявления Британии.

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Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников.

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