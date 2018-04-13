Посольство России в Лондоне выпустило доклад по делу Скрипалей
Посольство России в Лондоне представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело» по инциденту в Великобритании, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в докладе изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и Юлии, перечень направленных нот, ответы российской стороны на заявления Британии.
Реклама
Также в докладе приводятся биографии жертв отравления и их ближайших родственников.
Новость дополняется.