Песков: никаких решений по поводу состава нового кабмина Путин не принимал

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не принимал решений по поводу нового состава правительства, передает РИА «Новости».

«Нет, никаких решений, как вы знаете, президент не принимал. Как только будут приняты решения о кадровом составе нового кабинета министров, мы будем вас информировать соответствующим образом», — сказал Песков.

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Он не подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что глава МИД России Сергей Лавров сохранит свой пост в новом кабинете министров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал направления и приоритет работы главы государства Владимира Путина на новом президентском сроке.