Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по использованию экзоскелетов для реабилитации пациентов, сообщается на сайте Кремля в перечне поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями.

«Представить предложения об использовании медицинских изделий «экзоскелет» для медицинской реабилитации пациентов. Срок — 1 июня 2018 года», — сообщается на сайте.

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Из документа следует, что ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Встреча с женщинами-предпринимателями состоялась 7 марта.

Ранее Путин поручил Медведеву проанализировать причины невыполнения всех майских указов.