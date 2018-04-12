Помпео выступил за ужесточение антироссийских санкций

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео в конгрессе США заявил, что американская администрация продолжит сдерживать Россию с помощью санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если меня утвердят на пост госсекретаря США, то я могу вас заверить, что эта администрация продолжит предпринимать реальные действия, чтобы дать отпор, восстановить сдерживание России», — сказал Помпео.

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Он также отметил, что политика сдерживания может проводиться, в частности, за счет ужесточения санкций против России и в этом направлении предстоит проделать еще «много работы».

Ранее в Минэкономразвития рассказали о подробностях ответа России на санкции США.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Помпео.