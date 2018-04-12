Великобритания анонсировала заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля
Власти Великобритании объявили о созыве Совета безопасности ООН на следующей неделе из-за доклада ОЗХО по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солбери, сообщается в твиттере постпредства страны.
«Мы ожидаем, что заседание состоится на следующей неделе», — сообщили в твиттере постпредства.
Ранее в ОЗХО выяснили, чем отравили Скрипалей и опубликовали доклад об инциденте — он также был передан британским властям. Также глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон ранее резюмировал результаты экспертизы ОЗХО по Скрипалям.