Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента

Президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В поздравлении глава Российского государства отметил, что убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном», — говорится в сообщении.

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Путин также высоко оценил усилия Алиева по укреплению дружественных, добрососедских отношений между Москвой и Баку.

Накануне правящая партия Азербайджана «Новый Азербайджан» объявила о победе своего кандидата, действующего главы государства Ильхама Алиева.