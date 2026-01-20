Размер шрифта
В «Роскосмосе» рассказали о работе МКС на фоне геомагнитной бури

«Роскосмос»: геомагнитная буря не повлияла на работу МКС
«Роскосмос»

Геомагнитная буря, накрывшая Землю в ночь на 20 января, не повлияла на работу Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Российский экипаж Международной космической станции работает в штатном режиме по программе полета. Угрозы здоровью экипажа и безопасности станции нет», — говорится в сообщении.

До этого в сети появилась информация о якобы эвакуации экипажа МКС в один из модулей станции во время магнитной бури, ее опровергли в пресс-службе ведомства.

20 января пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) сообщила, что накрывший Землю геомагнитный шторм прошел свой пик, но может усилиться.

По данным ученых, радиационный шторм в окрестностях Земли прошел через пик минувшей ночью. Он стал самым сильным в XXI веке.

Магнитная буря продолжается уже вторые сутки, ситуация может оставаться нестабильной еще 2-3 дня. В частности, в ночь на 20 января почти над территории России и Европы можно было наблюдать полярное сияние. В ночь на 21 января, возможно повторение явления.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.

