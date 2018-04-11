Трамп объяснил сложности в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что трудности в отношениях с Россией связаны с расследованием предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом он написал в твиттере.

«Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым сторонниками демократов или людьми, работавшими на (Барака) Обаму», — написал Трамп.

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По словам Трампа, сговора его предвыборного штаба с Россией не было.

Ранее Трамп с своем твиттере призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.

После этого он заявил, что России необходима поддержка США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что от твитов Трампа мир приходит в ужас.