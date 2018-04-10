Главы департаментов МИД России и Японии проведут переговоры в Токио 11 и 24 апреля

Министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что переговоры рабочих групп на уровне глав департаментов МИД Японии и России по вопросам совместной деятельности на Курилах пройдут в Токио 11 и 24 апреля, передает РИА «Новости».

«Согласно решениям, достигнутым на встрече министров иностранных дел в прошлом месяце по вопросам совместной экономической деятельности на четырех северных островах, и в результате проведенных согласований 11 апреля пройдет заседание рабочей группы на уровне глав департаментов МИД по вопросам о передвижении людей и 24 апреля пройдет заседание о содержании проектов. Это будет второй раунд после состоявшихся в Москве в декабре прошлого года переговоров. Мы хотим ускорить подготовку для визита в Россию премьер-министра (Синдзо Абэ) в мае этого года», — сказал Коно.

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Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Ранее глава МИД Японии Таро Коно подарил торт в виде футбольного мяча министру иностранных дел России Сергею Лаврову.