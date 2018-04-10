Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса

На внеочередной сессии во вторник, 10 апреля, совет народных депутатов Кемеровской области выдвинул бывшего губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя регионального парламента, передает РИА «Новости» из зала заседания.

«Мы предлагаем избрать на пост председателя Совета народных депутатов Тулеева Амана Гумировича. У нас одна кандидатура», — сказал глава фракции «Единая Россия» Сергей Апарин.

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Ранее сообщалось, что Алексей Синицын, экс-глава кемеровского облсовета, подал в отставку в пользу Тулеева.

Тулеев сложил с себя полномочия главы Кемеровской области после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в данный момент задержаны подозреваемые.