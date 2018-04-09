Высланные российские дипломаты рассказали, по чему скучали в командировках

Дипломаты, высланные из ряда стран Европы и из США в связи с «делом Скрипаля», рассказали, что в длительных командировках скучали по российским продуктам и горнолыжным курортам Сочи, передает РИА «Новости».

Большинство отметили, что за рубежом им не хватало таких продуктов, как черный хлеб или кефир.

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«А я скучал по борщу. И по катанию на лыжах в Розе Хутор», — рассказал один из дипломатов.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров пообещал высланным дипломатам, что их вынужденный отпуск будет недолгим.

Ранее Сергей Лавров заявил, что высылка российских дипломатов из разных стран была провокацией.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.