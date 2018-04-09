Путин обсудил с Меркель применение химоружия в Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону и обсудили обвинения ряда западных государств в адрес Дамаска в использовании химического оружия, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет», — говорится в сообщении.

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Также стороны договорились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате».

Владимир Путин еще раз выразил соболезнования в связи с происшествием в Мюнстере 7 апреля.

Также Путин обсудил с Меркель «Северный поток — 2».