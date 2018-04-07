Эксперт: Украина будет продолжать провокации

Бывший депутат Одесского областного совета, член экспертного совета Института инновационного развития Алексей Албу отметил, что поступок Украины в отношении судна «Норд» является мелким пакостничеством, передает ФАН.

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» был отпущен на свободу, рассказала Анна Шевелева, представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая. Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана. Заметим, что российскому экипажу пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней.

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Накануне мариупольский суд наложил на экипаж административные штрафы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Капитан «Норда» был арестован Херсонским городским судом. Несмотря на то, что за него был внесен залог, он останется под стражей до 10 апреля.

«Причем происходит это одновременно с ростом товарооборота между Россией и Украиной, который свидетельствует о том, что украинское общество и украинская власть, проводящая русофобскую политику и угоняющая рыболовецкие лодки, — два совершенно разных полюса.

И между этими полюсами существует антагонизм: простые люди смеются с многих глупых поступков, совершаемых украинской властью, и угон «Норда» не является исключением», — сказал он.