Пушков сравнил новые санкции США с ветрами ледяной войны

Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил очередные антироссийские санкции США с «ветрами ледяной войны» и заметил, что Вашингтон на этом не остановится. Об этом политик написал в твиттере.

По его словам, новые санкции США являются реализацией «кремлевского списка».

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«И это — вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар «холодной войны» не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся», — заявил Пушков.

Ранее в США заявили, что Россия сама себя изолирует, потому что якобы российское правительстве не хочет брать на себя ответственность за свои действия.