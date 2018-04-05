Суд Германии выпустил Пучдемона на свободу

Суд Германии выпустил экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции, передает РИА «Новости».

Также Пучдемон оказался под подпиской о невыезде.

Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией 25 марта.

Реклама

Также Карлес Пучдемон заявил, что не будет отказываться от своих идей.

После проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии и последовавших за ним столкновений Пучдемон бежал в Бельгию. Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, он был объявлен в европейский розыск, однако власти Бельгии отпустили политика и четверых его соратников.