Источник рассказал, откуда приедет в Москву глава МИД КНДР

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо отправится в Россию с официальным визитом из Азербайджана, сообщил дипломатический источник в Баку, передает РИА «Новости».

«Глава МИД КНДР завтра вечером (6 апреля) отбудет из Баку в Москву», — сказал источник.

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Сообщается, что глава северокорейского внешнеполитического ведомства находится в Азербайджане как участник конференции Движения неприсоединения на министерском уровне.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР совершит поездку в России с 9 по 11 апреля. В рамках поездки он планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не рассматривают возможности встречи министра с главой государства.