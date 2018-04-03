В МИД заявили об отсутствии у России с Западом «общей повестки дня»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что у России и западных стран практически отсутствует общая стратегическая повестка дня, передает РИА «Новости».

«Когда у нас нет общей повестки дня, и увы на сегодняшний день приходится говорить о том, что у нас с Западом сегодня нет фактически глобальной стратегической повестки дня, конечно, дипломатия не может сыграть роль, которую она призвана играть», — сказал Грушко.

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Он также отметил, что Запад сформировал в отношении российской стороны в последние годы нарратив, который не имеет ничего общего с действительностью.

«Мне представляется, что те шесть знаменитых слайдов, которые были выпущены посольством Великобритании, свидетельствуют об очень печальном положении, поскольку все, что там написано, представляет собой абсолютную неправду, один большой фейк, и на самом деле предназначен лишь для одного — не допустить нормализации отношений с Россией», — заявил Грушко.

Ранее сообщалось, что Россия не собирается прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за дела Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.