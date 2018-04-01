Эксперт: сохранение той модели, которая была создана Тулеевым, просто невозможно

Политолог Евгений Минченко считает, что в полной мере продолжать политику Тулеева Цивилев не будет, передает НСН.

«Всю эту машину необходимо будет демонтировать и перенастраивать. Регион жил в долг будущих поколений и те проблемы, которые необходимо было решать, просто откладывались на потом.

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Цивилеву придется принимать достаточно серьезные решения и сохранение той модели, которая была создана Тулеевым, просто невозможно», — заявил собеседник агентства.

Новоназначенный глава Кемеровской области Сергей Цивилев настроен на прямое общение с людьми, потому как считает, что только через диалог можно решить стоящие перед регионом непростые задачи. Об этом и.о. губернатора Кузбасса рассказал в своем обращении к жителям.