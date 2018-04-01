Высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву

В московском аэропорту Внуково сел второй самолет с российскими дипломатами, которых выслали из США из-за дела Скрипаля, передает РИА «Новости».

Воздушное судно специального летного отряда «Россия» приземлилось в Москве 1 апреля в районе 13.00. В самолете находились дипломаты и их семьи, в том числе сотрудники дипмиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Ранее сообщалось о прибытии в Москву первого самолета с российскими дипломатами.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.