Полпред президента отказался комментировать отставку Тулеева

Представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что не может комментировать решение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА «Новости».

«Обращение губернатора состоялось. Аман Гумирович свое решение высказал, это его право. Комментировать решение губернатора я не могу», — сказал Меняйло.

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Ранее Тулеев в видеообращении заявил, что решение об отставке представляется ему единственно верным после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.