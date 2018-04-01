Дипломаты США покинули здание генконсульства в Петербурге

Микроавтобус с последними дипломатическими сотрудниками покинул здание генконсульства США в Петербург, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в 23.40 группа из 5-7 человек, предположительно, американских дипломатов, вышла из здания. После этого входная дверь была закрыта изнутри. Вышедших увез микроавтобус. Следом здание покинула часть комиссии по приему здания.

Ранее сообщалось, что государственный флаг США был снят с генконсульства на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге.