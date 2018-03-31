Посольство: объяснения МВД Британии по обыску российского самолета вызывают сомнения

Объяснения министерства внутренних дел Великобритании по поводу досмотра российского самолета в Хитроу вызывают сомнения в реальных намерениях британских пограничников, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства России в Лондоне.

«Это официальное объяснение только усугубляет наши сомнения в отношении реальных намерений группы (пограничников), которая пыталась провести незаконный обыск», — говорится в заявлении.

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В посольстве также отметили, что странно искать «наркотики и оружие», которые якобы могут ввезти в Британию в пустом самолете, готовому к вылету в Россию.

Ранее замглавы МВД Британии Бен Уоллас объяснил досмотр российского самолета в Лондоне защитой от организованной преступности.