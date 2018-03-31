Президент Боливии поддержал Россию по высылке дипломатов

Глава Боливии Эво Моралес заявил о поддержке населению России и президенту Владимиру Путину по высылке российских дипломатов. Об этом президент написал в твиттере.

«Наша солидарность — народу России и президенту страны Владимиру Путину из-за высылки российских дипломатов из США и некоторых стран Европы, которые бездоказательно обвиняют Россию в отравлении (в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери. Эти репрессии направлены против мира во всем мире», — написал Моралес.

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Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что спецслужбы США пытаются контактировать с высылаемыми российскими дипломатами.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.