Австралия выразила сожаление из-за решения России выслать дипломатов

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил сожаление в связи с решением России выслать дипломатов, передает ABC.

«Сотрудники, которые должны быть высланы из посольства Австралии, выполняют свои дипломатические и консульские функции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, и нет никаких оснований для этого действия со стороны России»,— заявил он.

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Ранее МИД Канады назвал неоправданными принятые Россией меры по высылке канадских дипломатов.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В ответ Россия решила зеркально выслать дипломатов данных стран.