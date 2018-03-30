Путин на совещании обсудил зеркальные меры России в отношении Запада по делу Скрипаля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России некоторые внешнеполитические проблемы, в том числе и массовую высылку российских дипломатов из западных стран, передает РИА «Новости».

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения», — сказал Песков.

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Ранее в МИД России рассказали об ответных мерах Лондону в связи с делом Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.