Генсек ООН назвал отношения России и США близкими к «холодной войне»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал отношения России и США близкими к ситуации «холодной войны», сообщает РИА «Новости».

«Я весьма обеспокоен. Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время «холодной войны», — заявил Гутерреш.

Реклама

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.