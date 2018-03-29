Джонсон увидел в деле Скрипаля черты «Преступления и наказания» Достоевского

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Глава британского МИДа Борис Джонсон сравнил дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Текст его выступления размещен на официальном сайте ведомства.

«Это скорее похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают», — заявил Джонсон.

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Кроме того, министр вспомнил массовую высылку российских дипломатов странами Запада и заметил, что, несмотря на выход из Евросоюза, Великобритания никогда не будет одинока.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила презентационные материалы Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с работами школьников младших классов.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.