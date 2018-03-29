Куба озаботилась высылкой российских дипломатов

В кубинском министерстве иностранных дел считают, что высылка российских дипломатов из западных стран не соотносится с духом норм международного права и устава ООН, передает РИА «Новости» со ссылкой на кубинского МИДа.

«Мы с озабоченностью наблюдаем высылку многочисленной группы российских дипломатов со стороны США и стран-членов НАТО. Эти действия, которые были предприняты без получения результатов беспристрастного расследования событий, не согласовываются с диалогом, пониманием и сотрудничеством, которые должны преобладать в международных отношениях как путь решения любых противоречий в соответствии с духом норм международного права и устава ООН», — сообщается в заявлении МИДа.

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Ранее сообщалось, что консул-советник России назвал закрытие консульства в Сиэтле захватом частной собственности.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.