В Белом доме прокомментировали поездку Ким Чен Ына в Китай

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай показывает, что ситуация на Корейском полуострове движется в правильном направлении, передает Reuters.

«Мы будем проявлять сдержанный оптимизм, но мы чувствуем, что ситуация движется в правильном направлении, и вчерашняя встреча (Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином — «Газета.Ru») была хорошим доказательством того, что кампания максимального давления (на КНДР) работает», — отметила Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном.