Лукашевич назвал «позорным явлением» недопуск россиян к выборам на Украине

Постпред России при ОБСЕ назвал «позорным явлением» недопуск россиян в избирательные участки на Украине в ходе выборов президента России 18 марта, передает РИА «Новости».

«Позорное явление, и конечно, с этим нужно бороться, мы стараемся привлечь сообщество ОБСЕ к адекватной реакции. Но вы сами понимаете, такая безоблачная поддержка Украины во всем, ее очень сложно пробить — это как броня танка», — сказал Лукашевич в эфире канала «Россия 24».

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Он отметил, что своими действиями Киев еще раз показал свою агрессивность и неспособность сотрудничать.

Ранее в Совфеде заявили, что не допущенные к выборам на Украине россияне могут обратиться в ЕСПЧ.