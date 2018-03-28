Черногория объявила о высылке российского дипломата

Черногория решила высылать одного российского дипломата в качестве солидарности с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение недели.

Реклама

Ранее глава Пентагона похвалил Черногорию за противостояние России.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.