Черногория объявила о высылке российского дипломата
Черногория решила высылать одного российского дипломата в качестве солидарности с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Отмечается, что дипломат должен покинуть страну в течение недели.
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Ранее глава Пентагона похвалил Черногорию за противостояние России.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.