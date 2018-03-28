Премьер Японии попросил у Китая основательное объяснение визита Ким Чен Ына

Премьер-министр Японии Синдхо Абэ попросил у китайских властей дополнительные сведения о визите лидера КНДР в Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

«Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая», — сказал Абэ.

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Визит Ким Чен Ына и его супруги в Китай продолжался с 25 по 27 марта. О нем стало известно только после того, как северокорейский лидер вернулся в КНДР.

Ранее сообщалось, что лидеры Китая и Северной Кореи позвали друг друга в гости.