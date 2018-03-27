Земан: никто из Москвы не вступал со мной в контакт по делу Скрипаля

Президент Чехии Милош Земан заявил, что по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери никто из Москвы не оказывал на него давления. Об этом сообщает телеканал Blesk.

«Никто из Москвы не вступал (по делу Скрипаля) со мной в контакт и не был у меня. Что касается высылки дипломатов, то я считаю это немного излишним, но не имею ничего против. Пусть это происходит. Они со временем опять вернутся», — сказал Земан.

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Он также отметил, что выбор конкретных дипломатов для высылки из Чехии был тщательным, этим занимался премьер страны Андрей Бабиш вместе с руководством спецслужб.

Земан также посмеялся над сообщениями СМИ о том, что высылаемые дипломаты, которые, как предполагается, являются на самом деле сотрудниками российских спецслужб, могли склонять чешских политиков к принятию выгодных для России политических решений.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.