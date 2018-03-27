Небензя: Запад мог принять решение выслать российских дипломатов до отравления Скрипаля

Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что страны Запада договорились о высылке российских дипломатов еще до инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, передает РИА «Новости».

По словам постпреда, России вынесли «приговор, поставленный без проведения какого-либо расследования». Он отметил, что у российской стороны до сих пор нет никакой информации о расследовании отравления Скрипаля, а в ситуации появляется все больше «туманных подробностей».

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«Чем дальше, тем больше возникает вопросов, в том числе, у меня. Что случилось раньше — инцидент в Солсбери предшествовал высылке российских дипломатов, или решение о высылке российских дипломатов предшествовало инциденту в Солсбери», — заявил Небензя.

Ранее сообщалось, что Австралия готова выслать двух российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.