Джонсон поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поблагодарил государства, заявившие о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британском Солсбери, передает РИА «Новости».

«Я должен подчеркнуть, что те страны, которые решили выслать российских дипломатов, сознательно рискнули навлечь на себя возмездие со стороны Кремля», — сказал Джонсон.

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От своего лица и от лица всех парламентариев он выразил благодарность таким странам.

Ранее Джонсон заявил, что день, когда иностранные государства заявили о выдворении российских дипломатов, войдет в историю.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.