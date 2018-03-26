Белый дом: Трамп призывал лидеров ЕС присоединиться к высылке российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп обсуждал со многими иностранными лидерами высылку российских дипломатов и призывал их присоединиться к решению США, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении (о выдворении дипломатов)», — сказал он.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

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